Belg wil opnieuw meer op vakantie gaan en heeft daar tegelijk ook meer geld voor over

De Belg is klaar om op reis te gaan, want 71 procent van de respondenten geeft aan dat ze willen vertrekken in de zomermaanden van 2022. Een stijging van 18 procent tegenover 2021. Een derde van hen zegt zelfs dat ze meerdere reizen wil ondernemen, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De Belgen blijven wel voorspelbaar in hun bestemming, want buurland Frankrijk, Spanje en Italië blijven de populairste vakantielanden. Liefst 79 procent van de Belgen reist in Europa.

Een belangrijke vaststelling is dat het vakantiebudget van de Belg opnieuw toeneemt en nu gemiddeld 2.289 euro bedraagt, ofwel 306 euro meer dan vorige zomer. Daarmee ligt het budget terug tussen het niveau van 2018 en 2019, de jaren voor de gezondheidscrisis. Op het vlak van budget staat België op de tweede plaats in Europa, na Zwitserland. Op Europees vlak kiezen de Belgen het minst voor een staycation en dat brengt extra kosten met zich mee.

De meeste landgenoten hebben genoeg budget, maar de 29 procent die niet op vakantie gaat, geeft als hoofdredenen net aan dat ze het financieel niet aankunnen of dat ze willen sparen. COVID-19 wordt amper nog als bezorgdheid ingeroepen, terwijl de oorlog in Oekraïne wel meer naar voren komt.

De Belg gaat nog steeds het liefst naar de zee of de kust wanneer ze op vakantie gaan, maar er worden nu de coronacrisis stilaan wegebt weer meer citytrips ondernomen. Europ Assistance merkt in haar bevraging dat er deze zomer minder in familiebubbel op reis gegaan wordt. De respondenten geven aan dat ze zich weer meer durven mengen met andere toeristen, waardoor ze nieuwe culturen en omgevingen willen ontdekken. Vandaar ook de herwonnen interesse in citytrips.