De cijfers dansen op en neer, maar positiviteitsratio blijft stabiel: wat betekent dat? En zijn we goed bezig of niet?

Eenvoudig gezegd is de positiviteitsratio het aantal positieve gevallen op 100 afgenomen tests. Als de positiviteitsratio op 5,5 staat, betekent dit dus dat er gemiddeld 5,5 positieve gevallen zijn op 100 afgenomen tests.

Het grote voordeel van de positiviteitsratio is dat die rekening houdt met het aantal tests. Er zijn periodes geweest dat er minder getest is, en periodes waarin fors meer is getest. De positiviteitsratio is dan een objectieve waardemeter om een eventuele stijging of daling van het aantal positieve gevallen goed te kunnen beoordelen (en dus te evalueren welke richting de epidemie uit gaat). Want als we fors méér testen, is het niet onlogisch dat het aantal nieuwe besmettingen omhoog zal gaan. De positiviteitsratio kan dat in perspectief plaatsen.