Dilbeek last bouwpauze in voor  appartementen en meergezinswoningen

"Dilbeek wil in de toekomst een groene gemeente blijven en dat wordt steeds moeilijker door de vele appartementen die er gebouwd worden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Luc Deleu (Open VLD). "Wij hebben tot op vandaag niet de nodige middelen om zelf te beslissen wat er in onze gemeente kan en niet kan", vervolgt de schepen. "Daarom gaan we de tijd nemen om een visie voor de toekomst uit te werken op het gebied van ruimtelijke ordening, waarbij wij gaan bepalen waar en hoe er kan gebouwd worden in de gemeente".