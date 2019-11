Belgische IS-vrouwen gevlucht uit Syrië Rudi Vranckx over de Belgische IS-weduwen in Turkije: "Het is nu wachten tot ze zichzelf gaan aangeven"

Volgens Rudi Vranckx zijn de twee Belgische IS-weduwen de grens tussen Syrië en Turkije overgestoken met de hulp van mensensmokkelaars.