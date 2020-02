In hoeverre is het klassieke gezin - twee ouders met kindje(s) in één huis - nog de standaard? Uit cijfers blijkt dat er méér alleenwonenden zijn, maar we zien ook andere woon- en samenleefvormen, zoals nieuw samengestelde gezinnen of cohousingprojecten. VRT NWS zoekt in haar onlinereeks #mijnthuis voor u uit hoe mensen leven en legt clichés voor aan experten.