Alle cijfers en grafieken over het coronavirus voor u gebundeld

In de dagelijkse berichtgeving over het coronavirus vuren we elke dag ook veel nieuwe cijfers op u af. Hoe zit het met de situatie in ons land? Hoe evolueert het virus in andere landen? En hoe kunnen we ons land vergelijken met andere landen? Op deze pagina vindt u alle cijfers en grafieken gebundeld. De cijfers worden ook dagelijks geüpdatet, zodat u alles te allen tijde kan volgen.