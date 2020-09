Zaak-Chovanec 4 uur wachten op arts die in gang vraagt of alles oké is: nieuwe documenten roepen vragen op in zaak-Chovanec

Onze redactie kon minuut per minuut nagaan wat er precies gebeurde op de luchthaven van Charleroi, van het tumult op het vliegtuig tot de overbrenging naar h...