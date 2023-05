Sociale onrust bij Delhaize

Er is al weken sociale onrust bij supermarktketen Delhaize. De directie wil alle winkels die nog in eigen beheer zijn verzelfstandigen, maar dat zien de vakbonden niet zitten. Zij vrezen slechtere werkomstandigheden. De vakbonden voeren daarom regelmatig actie door winkels (in eigen beheer) en distributiecentra te blokkeren. Sociaal overleg heeft tot nog toe weinig opgeleverd.