De premetrolijn van het station Albert in Vorst via het Zuidstation, de centrale lanen en het Noordstation naar Bordet in Haren wordt uitgebouwd tot een volwaardige metrolijn. Daarvoor moet een nieuwe tunnel gegraven worden onder het Zuidpaleis en een nieuw station gebouwd onder het Grondwetplein. Ten noorden van het Noordstation moeten nog een hele reeks tunnels en stations gebouwd worden. Intussen lopen de kosten alsmaar op.