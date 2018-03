"Een racistische schietpartij heeft in de kaart gespeeld van de extreemrechtse partijen in Italië"

De Italiaanse stad Genua is van oudsher een echt links bolwerk. Maar vorig jaar kwam er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een rechts bestuur aan de macht. Veel heeft te maken met het migratievraagstuk, dat in de havenstad Genua sterk aanwezig is. Genua vormt daarmee mogelijk een voorafspiegeling van de nationale verkiezing, zondag in Italië. Mieke Strynckx maakte een audioreportage in de migrantenwijk Pré in Genua.