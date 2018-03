"Napolitanen voelen zich voortdurend aan hun lot overgelaten door de staat"

De economische crisis heeft hard toegeslagen in Italië, en veruit het hardst in het zuiden van het land. Dat zuiden is al decennialang achtergesteld, en die “kwestie van het zuiden” (l’affaria del sud) zoals dat genoemd wordt, raakt maar niet opgelost. Integendeel, de kloof met het noorden vergroot nog. Vooral voor jongeren zijn er weinig kansen, de jeugdwerkloosheid is torenhoog. VRT-journaliste Mieke Strynckx maakte deze reportage in de arme volkswijk Forcella, de bakermat van de Camorra, de Napolitaanse maffia.