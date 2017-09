Noem een thema of bekommernis: de Duitsers hebben er een partij voor

Maar van die partijen zullen we niet veel horen. Hun uitslagen zullen in de TV-shows worden samengeteld bij "sonstige", uiterst rechts in beeld. Duitsland heeft een kiesdrempel van 5 procent. Volgens de peilingen zullen zes partijen over die drempel raken. Dat zijn er twee meer dan in 2013 en naar Duitse normen "zeer veel".

CDU en CSU - Hoeksteen blijft dezelfde: Angela Merkel

Vluchtelingen blijven welkom, als ze echt in nood zijn. Toch is het de bedoeling dat ze met zo weinig mogelijk komen: een betere Europese grensbewaking, deals met Turkije en Noord-Afrikaanse landen en meer Europese solidariteit moeten een nieuwe crisis zoals in 2015 vermijden. Samengevat: “Wir schaffen das” was goed voor 1 keer.

De hoeksteen van de christendemocratische campagne is dezelfde als bij de verkiezingen van vier jaar geleden: de figuur Angela Merkel. Waar het vier jaar geleden nog klonk als "Samen succesvol verderdoen", klinkt nu de variant: "Voor een Duitsland waarin we goed en graag leven".

SPD - Terug naar de kern van de sociaaldemocratie

15.000 agenten extra moeten Duitslands veiligheid garanderen, maar het leger blijft in de kazerne. En, opvallend: bio-landbouwers moeten van de SPD geen extra steun verwachten: voor de sociaaldemocraten is een boer een boer.

Volledige tewerkstelling? Graag voor de SPD. Maar wie uit de boot valt, moet een gratis opleiding kunnen volgen. Om de Duitse infrastructuur aan te pakken, sluit de partij privatiseringen uit en stelt verplichte staatsinvesteringsquota voor, zoals bijvoorbeeld wegen- en scholenbouw. Eens die scholen er staan, mag iedereen er van de sociaaldemocraten igratis naar toe, van "kindertuin tot master of meester", zoals in het programma staat. Wie in nood is als vluchteling blijft welkom. Wie uit een "veilig" herkomstland komt, wordt teruggestuurd.

De huidige economische motor werd in gang getrokken onder regering van de SPD-er Schröder, die daarvoor niet op de afbraak van een typisch sociaaleconomisch stokpaardje meer of minder keek. Minimumlonen waren overbodig, werkloosheidsuitkeringen hoefden niet te hoog zijn of te lang uitbetaald worden.

FDP - Verstandige en nuchtere toekomst voor Duitsland

En, opvallend: over pensioenleeftijden valt met de liberalen nog te onderhandelen. Of iemand na 40 jaar werken met pensioen mag of niet: de partij heeft er geen duidelijk standpunt over.

Vluchtelingen die een knelpuntberoep willen komen uitoefen, zijn zeer welkom in het Duitsland van Lindner. Daarom is er dringend nood aan een asielplan "ten behoeve van de economie".

Belastingverlagingen blijven prominent aanwezig in het programma van de FDP, maar het gaat om meer. Het Duitse onderwijs moet beter voorbereiden op de toekomst, vindt de partij. Daarom moet de bevoegdheid weggehaald worden uit de deelstaten. Gedaan met kinderen die in Berlijn sommen leren maken, terwijl hun Beierse leeftijdsgenoten aan kansberekening doen. Overal in het land moeten kinderen voorbereid worden op de digitale kenniseconomie van de toekomst.

Vier jaar geleden verloren de liberalen meer dan tweederde van hun kiezers. De partij viel net onder de kiesdrempel en mocht in Berlijn de biezen pakken. Nu lijken de liberalen helemaal terug. Of toch tenminste "een" liberaal, want de FDP-campagne draait volledig rond de persoon van lijsttrekker Lindner. Eind de 30, getrimd stoppelbaardje, een vlot kostuum voor elke gelegenheid, een wervende prater, een ijdeltuit volgens critici.

Die Grünen - Gaat het echt zo goed?

Voor de groenen is diesel een brandstof van het verleden. Het aantal arbeidsplaatsen –zo’n 1,6 miljoen– dat van de auto-industrie afhankelijk is, is ondergeschikt aan de Duitse luchtwegen.

Voor de groenen mogen er 10.000 scholen bijkomen. Vooral voor de allerkleinsten, want hoe vroeger je naar school gaat, hoe meer kansen je hebt het ver te schoppen. Een goede job moet je flexibel kunnen uitoefenen en daarvoor moet je een goed loon voor krijgen waar je waardig van kan leven, of je nu met een tijdelijk of een vast contract werkt.

In de campagnespot is te zien hoe het volgens de andere partijen goed gaat met Duitsland en ’s lands rol in de wereld, maar hoe de realiteit anders is. Smeltende ijskappen, rechtsradicalen, vluchtelingen in bootjes, fabrieken die rookwalmen uitstoten.

Om de toekomst veilig te stellen en zelf relevant te blijven, wil het lijsttrekkersduo Ozdemir, Göring-Erckardt vijf engagementen aangaan. "We redden het klimaat, stoppen dierenleed, bewaren onze vrijheid, werken aan een betere integratie en zetten meer in op families”.

De Duitse ecologisten plooien zich bij deze verkiezingen echt terug op hun kernthema’s. Met de SPD en Die Linke is er veel overlap en bij de groene kiezers is Merkel populairder dan bij haar eigen achterban.

Die Linke - Voor wie uit de boot valt

De partij fulmineert tegen Merkels "verderdoen" en wil het anders. De binnenlandse economie moet er op vooruit, om zo de werkloosheid te doen afnemen, ondermeer door miljarden te investeren in openbare werken. En voor wie dan nog geen werk vindt, voorziet de partij hogere werkloosheidsuitkeringen. Ook het minimumloon moet fors de hoogte in, de rijksten zullen betalen. CETA en andere vrijhandelsakkoorden moeten op de schop.

Die Linke richt zich volledig op wie bij de vooruitgang uit de boot viel. Rechtvaardigheid en vrede voor allen. Ook buiten Duitsland, trouwens, want wapenexport is voor de meest linkse der Duitse partijen uit den boze.

De linksradicalen van Die Linke blijven hameren op hun kernthema’s. Als fusiepartij van de vroegere Oost-Duitse communisten en zeer linkse ex-SPD’ers in Saarland, blijft de partij vooral een fenomeen van het oosten en Saarland. Bij de vorige verkiezingen was ze in verschillende Oost-Berlijnse wijken de sterkste.

AfD - Investeren in het traditionele gezin

De AfD is zo goed als zeker van haar debuut in het parlement. De partij haalde het –toen nog als anti-Europapartij– net niet bij de verkiezingen in 2013. Sinds ze vervelde tot een anti-migratiepartij door de komst van de vluchtelingen, is de partij in deelstaat na deelstaat in het parlement gekomen.

Na heel wat intern gekissebis en het op een zijspoor zetten van leider Frauke Petry, trekt de partij met een duo naar de verkiezingen. De twee boegbeelden vertegenwoordigen de beide stromingen in de partij. Hardliner Alexander Gauland die de Oost-Duitse stroming vertegenwoordigt, en de eerder gematigde Alice Weidel uit de Bodenseeregio in het zuiden.

Kernthema van de partij is de strijd tegen Merkels migratiebeleid. Grenzen dicht, is het motto van de partij. Voor de rest moeten de belastingen naar omlaag en het aantal kinderen naar omhoog. Voor dat laatste is het nodig dat er meer geïnvesteerd wordt in het traditionele gezin. Hoewel Alice Weidel zelf lesbisch is, bestaat dat gezin uit vader en moeder en bij voorkeur een aantal kinderen. Enkel op die manier kan het Duitse volk verhinderen dat het uitsterft door het zeer lage geboortecijfer.

En, opmerkelijk: die vele kinderen kunnen zich maar beter gedragen, want ook onder de 14 jaar kunnen voor de AfD kinderen gerechtelijk veroordeeld worden.