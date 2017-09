Cary Elwes: "Als ik sterf, zal 'As you wish' op mijn grafsteen staan"

Dat de film -naast Elwes maakten ook Robin Wright, Billy Crystal en Peter Falk deel uit van de cast- geen commercieel succes in de filmzalen werd, had vooral te maken met het feit dat niet geheel duidelijk was welk publiek moest aangesproken worden: kinderen? Volwassenen? Zij die van comedy hielden? Of van avontuur?

"Het reclamebureau dat de publiciteit voor de film moest verzorgen had dat blijkbaar nog nooit moeten doen voor een film waarin zoveel genres vervat zaten. Ze begrepen maar niet hoe zoiets aan de man te brengen. Gevolg was dat de film maar matig scoorde. Erg matig eigenlijk, en zeker en vast werd niet financieel bereikt wat vooraf gehoopt werd. Juist op het moment dat de film helemaal dood leek, werd hij op video uitgebracht. En was hij plots springlevend." ( NPR , oktober 2014)

Cary Elwes: "Die film sprak alle doelgroepen aan. We wisten dat we een fantastische film gemaakt hadden. Alleen, hij kwam uit en verdween geruisloos. Mochten we toen al sociale media gehad hebben, wat zou er dan niet van die film geworden zijn?... Gelukkig keerde het tij toen de film op video uitgebracht werd." ( The Guardian , februari 2015)

"Tijdens een persvoorstelling van een serie waaraan ik meegewerkt had in het Witte Huis kreeg ik de kans om de toenmalige president Bill Clinton te ontmoeten. Ik stak mijn hand uit en zei: "Meneer de president, mijn naam is…" Clinton onderbrak me en zei: "Ik weet perfect wie jij bent Cary." Mijn reactie: "Wow, hoe weet die dat? Dit is te zot voor woorden." Oké, ik deed dan wel mee in die film, maar dat hij dat onthouden heeft. Hij bevestigde dan dat hij en zijn dochter Chelsea grote fans zijn van "The princess bride" en dat hij die al zeker 100 keer met haar bekeken had. Ik stond als aan de grond genageld." ( NPR )

"Ik herinner me dat ik een hamburger ging eten en de serveuse me bij de bestelling antwoordde met "As you wish". Toen wist ik dat het wel snor zat. En ja, sindsdien is er nauwelijks een dag voorbijgegaan dat ik die quote niet gehoord heb." ( The Guardian )

"Ooit kwam een fan naar me toe die "As you wish" op de achterkant van haar nek had laten tatoeëren. Ze wilde daarnaast nog een handtekening van mij. Ik twijfelde om dat te doen. Maar mijn moeder stond erop dat ik het deed." ( Reddit , oktober 2014)

"Ik denk dat ik, samen met de andere acteurs, alleen maar blij kan zijn dat het zo gelopen is. Dat de film uiteindelijk toch nog een succes geworden is. Men mag me dus zo vaak mogelijk aanspreken met "As you wish". Die uitdrukking zal ongetwijfeld ook op mijn grafsteen komen te staan. Geweldig toch." (The Guardian)

De film maakte van Elwes ook een sekssymbool ("A dreamboat, who stole a generation of ladies’ hearts as Westley"), maar dat wuift hij alvast lachend weg: "Was ik een sekssymbool door die film? Ik weet het niet. Ik heb het althans nooit zo ervaren en heb mezelf ook nooit zo beschouwd. Dat is eigenlijk nooit in mijn gedachten opgekomen. Omdat wellicht ook nooit iemand uit mijn naaste omgeving me erop attent gemaakt heeft." (Miami New Times, juni 2011)