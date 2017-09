Zin in een culturele trip? Hier kan u dit weekend heen

1. Het Stripfeest in Brussel

In Brussel vindt voor de 8e keer het Stripfeest plaats. Dit jaar gebeurt dat in en rond Bozar. Stripliefhebbers kunnen daar terecht voor onder meer tentoonstellingen, workshops en signeersessies. Zo zijn originele prenten van "Thorgal" te zien. De Poolse tekenaar Grzegorz Rosinski komt speciaal naar Brussel.

Cultuur & Media Manneken Pis viert Stripfeest in kleren van Guust Flater

De centrale figuur van het Stripfeest is deze keer Guust Flater (Gaston Lagaffe). Het geesteskind van André Franquin is dit jaar 60. Morgen volgt het hoogtepunt met een heuse Balloon's Day Parade naar Amerikaanse model. Die vertrekt aan het Paleizenplein en trekt door de grote lanen.

2. Laundry Day & Klassiek in de stad in Antwerpen

Antwerpen is dit weekend het toneel van 2 heel uiteenlopende culturele evenementen. Op Linkeroever viert Laundry Day vandaag zijn 20e verjaardag. Daar zijn 10 podia gebouwd in de vorm van een zeester. Onder anderen Bazart en Coeley komen langs.

Om 20.30 uur vanavond zijn fragmenten uit "Kaash" van Akram Kahn, "Chronicle" van Martha Graham en "Requiem" van Sidi Larbi Cherkaoui te zien en te horen. Morgen om 11.30 kan het publiek aanschuiven voor een aperitiefconcert met de muzikale hoogvliegers uit het nieuwe operaseizoen. Om 18 uur is het de beurt aan het Antwerp Symphony Orchestra.

Op het Sint-Jansplein vindt Klassiek in de stad plaats, de jaarlijkse samenwerking tussen Opera Ballet Vlaanderen en deFilharmonie waarbij ze de hoogtepunten van het afgelopen en het komende seizoen brengen.

3. Gent zingt Disney

Fans van Disney kunnen vanavond in Gent terecht. Van 20.30 uur tot 22 uur vindt onder de Stadshal Gent zingt Disney plaats, een zangfeest waarop iedereen naar hartenlust kan meezingen met de grootste Disneyklassiekers. De toegang is gratis, maar vooraf registreren is verplicht.