De 5 boeken die het leven van Liesbeth Homans hebben veranderd

Liesbeth Homans is Vlaams viceminister-president, Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Niet alleen een hele mond vol, maar vooral ook een uitgebreid pakket bevoegdheden. "Ik lees vooral tijdens de vakantie en in de weekends", vertelt ze. "Zelden in de week omdat ik dan vooral nota’s en dergelijke lees en omdat ik ook de gewoonte heb boeken snel uit te lezen. Eens

ik begin in een goed boek, kan ik niet stoppen met lezen." Homans heeft niet één favoriet genre. "Ik lees allerlei boeken, maar detectiveverhalen lees ik niet graag." Lezen is niet vrijblijvend. "Ik lees niet alleen omdat het mij ontspant, maar ook omdat ik er iets van opsteek." Hoe kiest ze haar leesvoer dan? "Soms beveelt iemand mij een boek aan, ofwel ga ik gewoon naar de boekenhandel en breng ik daar een tijdje door om een selectie te maken. Ik koop ook nooit één boek, maar altijd verschillende boeken tegelijk."

1. Zeewater is zout, zeggen ze - Simonne Lenaerts

Dit is een historische en psychologische roman over een Antwerpse familie in de jaren vijftig tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en het overheersende katholicisme. Schrijfster Simonne Lenaerts won er in 2009 de Vlaamse Debuutprijs mee. "Het geeft een realistisch en goed beeld van Antwerpen in de jaren 50 en ook over de opgang van Linkeroever. Dat beeld vertoont veel gelijkenissen met de jaren 70 waarin ikzelf geboren werd, terwijl het verschil met de dag van vandaag niet groter kan zijn", zegt Liesbeth Homans. "Toen waren de mensen al blij met iets banaal - een dagje naar zee bijvoorbeeld - terwijl nu iedereen andere en veel hogere verwachtingen heeft. We koesteren soms de kleine dingen niet genoeg meer."

2. Lachwekkende liefdes - Milan Kundera

In de jaren 60 maakte Milan Kundera zijn prozadebuut met deze zeven speelse, tragikomische liefdesverhalen. Verlangen en afkeer, lichamelijke schoonheid en aftakeling, lichtzinnigheid en dodelijke ernst, boosaardigheid en tederheid: het zit allemaal in "Lachwekkende liefdes". Dat is Liesbeth Homans niet ontgaan: "Liefde en haat, trouw en verraad liggen dichter bij elkaar dan men aanvankelijk denkt."

3. Het meisje in de trein - Paula Hawkins

Deze psychologische thriller van de Britse schrijfster Paula Hawkins kwam uit in 2015 en werd een echte bestseller. In 2014 werden de filmrechten opgekocht en de gelijknamige film met Emily Blunt kwam in 2016 in de bioscoop. "Zeer vlot geschreven en ideale vakantielectuur", vindt Liesbeth Homans. Ze heeft ook de film gezien: "Zoals zo vaak is het boek veel beter dan de verfilming ervan."

4. Oorlog en terpentijn - Stefan Hertmans

De lezers van Knack en de luisteraars van Radio 1 verkozen in 2015 "Oorlog en terpentijn" tot het beste boek van de afgelopen 25 jaar. Auteur Stefan Hertmans vertelt het verhaal van zijn grootvader, die hem vlak voor zijn dood enkele volgeschreven schriften gaf. Zijn leven bleek getekend te zijn door armoedige kinderjaren, gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en de dood van zijn grote liefde. Ook Liesbeth Homans heeft het boek weten te appreciëren. "Zeer ontroerend en herkenbaar dat kunst verdriet of verlies kan verzachten", zegt ze.

5. Eeuwige schoonheid - E.H. Gombrich