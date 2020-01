Vers verkozen in 2019: hoe kijken nieuwkomers terug op hun eerste parlementaire stapjes?

Jessika Soors (Groen) is het daarmee niet eens. "Absoluut niet. Vanuit mijn partij begint het al met het feit dat Groen en Ecolo één fractie vormen. Dat is enorm verrijkend. Dat betekent dat wij elke dag uitgedaagd worden om over thema's na te denken, niet alleen zoals het in de Vlaamse media wordt weergegeven of vanuit de realiteit die wij vooral in Vlaanderen kennen."

Inhoudelijke verschillen met haar Franstalige collega's ziet Melissa Depraetere (SP.A) niet, maar ze bemerkt wel een andere manier van aanpakken. "Als er een wetsvoorstel op tafel komt, vind ik het logisch dat we inhoudelijk kijken of dat goed of slecht is, los van wie het komt. Aan Franstalige kant merk ik veel meer reacties als 'Let op, want dat komt van die of die partij. We kunnen daar toch niet vóór zijn'."

Morgen: hoe willen nieuwkomers de politiek veranderen of verbeteren? (Het interview met Michael Freilich werd afgenomen voor de heisa rond de joodse kandelaar in het parlement).