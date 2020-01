Vers verkozen in 2019: hoe willen nieuwkomers het politieke bedrijf veranderen of verbeteren?

"Als ik mij echt niet goed bij iets voel en niet in de spiegel kan kijken, wéét men dat ook intern van mij", zegt Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD). Zij stelt het iets scherper. "Als je niet in de spiegel kan kijken, als je moreel en ethisch kompas zegt dat het echt niet kan, dan kan je als parlementslid niet anders dan het knopje 'goed' indrukken. Dat kan een onthouding zijn, maar als het echt cruciaal is, kan het een tegenstem zijn. Maar het het is niet zo dat je hier zit om te rebelleren: de bedoeling is dat je je missie voor ogen houdt."

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) ziet dat enigszins anders. "Het is belangrijk dat wij naar buiten met één stem spreken. Ik heb altijd respect voor de meerderheid en dat is ook zo bij heikele dossiers als het koosjer slachten. Toen ik bij de N-VA kwam, was dat natuurlijk één van de vragen. Ik vind het spijtig dat het zo ver is gekomen omdat ik natuurlijk koosjer eet, maar ik heb begrip voor het feit dat de democratie in onze partij dat standpunt heeft ingenomen." Freilich vindt dat je als politicus volwassen genoeg moet zijn om te beseffen dat je het in een partij nooit met álles eens kan zijn.

Lees verder onder het videofragment.