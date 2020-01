100 jaar geleden: hoe de Oostkantons Belgisch werden

Ook was het gebied rijk aan bossen. Het Belgische Bestuur van Waters en Bossen had vastgesteld dat onder de Duitse bezetting zowat 22.000 hectare bos in België was verdwenen. Een deel was vernietigd in de strijd, maar de meeste bomen waren op Duits bevel gekapt. Het hout diende onder meer voor de aanleg van loopgraven. Ook hout uit de niet-vernietigde bossen was massaal door de Duitsers weggehaald.

De economische waarde van dat verlies was enorm. Als compensatie stelde de toenmalige directeur-generaal van Waters en Bossen, Nestor Crahay, voor dat België de 33.000 ha Duitse bossen in Eupen-Malmedy kreeg, voornamelijk het Duitse deel van het Hertogenwald (het Belgische deel had veel te lijden gehad onder de Duitse houtkap).

Een commissie voor Belgische aangelegenheden van de Vredesconferentie wilde aanvankelijk alleen Malmedy aan België afstaan. Pas na een nota van Crahay waarin op de kwestie van de bossen werd gewezen, ging de commissie overstag.