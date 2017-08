De A11 is afgewerkt, welke andere grote werkzaamheden zitten in de pijplijn?

Vandaag is de A11 feestelijk geopend. Echte auto's zullen dit weekend nog niet over de gloednieuwe snelweg rijden, dat is pas voor begin september. Het is opvallend dat er anno 2017 nieuwe snelwegen worden geopend. Toch is het verre van het enige soortgelijke project dat recent is uitgevoerd of waar nu aan wordt gewerkt. Een kort, niet exhaustief, overzicht. (lees verder onder de grafiek)

Recent is er een nieuw stuk snelweg geopend dat transportluchthaven Brucargo en de E19 met elkaar verbindt. Ook het zuidelijke deel van de R4, de ring rond Gent, is onlangs vervolledigd. Sinds kort is er ook een nieuwe gewestweg, de N19, tussen Geel en Turnhout.



Op verschillende andere plaatsen zijn momenteel wegwerkzaamheden bezig. Dat is bijvoorbeeld het geval aan de N31 van Brugge naar Zeebrugge, wat feitelijk een verbinding is tussen de nieuwe A11 en de E40. Ook aan de N49 van Westkapelle naar Zelzate wordt gewerkt. Daar moeten verschillende kruispunten en verkeerslichten plaatsruimen, al zal dat wel nog lang duren. Hetzelfde is bijvoorbeeld het geval langs de westelijke kant van de R4 tussen Zelzate en Gent.

Geplande werven

Vanaf 2019 wordt gewerkt aan de Brusselse Ring R0 tussen Groot-Bijgaarden en Zaventem. Hier zal een scheiding worden gemaakt tussen lokaal en doorgaand verkeer, wat de file-ellende op dat deel van de R0 aanzienlijk moet verbeteren. Aan de Antwerpse Ring krijgt dan weer de Oosterweelverbinding langzaam vorm door onder meer de A102 van Merksem R1 tot A13 Wommelgem aan te leggen.



Andere infrastructuurwerken staan nog niet verder dan de planningsfase. Dan gaat het bijvoorbeeld om de N60, de ring rond Ronse. Waar het verkeer nu nog door het stadscentrum gaat, moet dat in een latere fase rond de stad gebeuren.