1 tot 7 januari 1945: Duitsers zetten nieuwe jaar in met grote luchtaanval

Daarnaast is er de Poolse regering in ballingschap, die sinds 1940 in Londen zit en die door de meeste geallieerde landen als de wettige regering wordt erkend. Die regering leidt de eigen Poolse strijdkrachten die vechten in de bevrijding van West-Europa.

Maar Moskou verbrak al in 1943 de relaties met de regering in Londen. De Sovjet-Unie heeft haar dan ook niet betrokken in de bevrijding van Polen. Over enkele weken zou een nieuwe top van de geallieerde leiders beginnen. Sovjetleider Stalin wil blijkbaar duidelijk maken wie het in Polen voor het zeggen heeft.