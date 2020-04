15 tot 21 april 1945: het Rode leger zet het eindoffensief naar Berlijn in

Op 20 april is Adolf Hitler 56 jaar geworden. In nazi-Duitsland is dat een officiële feestdag. Maar het grootste deel van Duitsland is intussen bezet en daar zijn alle sporen van het nazisme meteen uitgewist. En in het onbezette deel is nauwelijks feeststemming.

In Berlijn hangen maar weinig hakenkruisvlaggen uit, hoewel iedereen geacht wordt dat te doen. In sommige arbeiderswijken hangen spandoeken uit met dubbelzinnige opschriften als "Wij danken de Führer voor alles". Hier en daar zijn er anti-nazi-slogans op de muren gekalkt. Het enige lichtpunt is dat voor die dag de rantsoenen verhoogd zijn, zodat er lange files voor de winkels staan.