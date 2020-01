15 tot 21 januari 1945: Warschau in handen van het Rode Leger

Als opperbevelhebber wil hij zich weer rechtstreeks met het Oostfront bemoeien. Maar zijn meest vertrouwde hoofdkwartier in het oosten, de Wolfsschanze in Oost-Pruisen, is niet meer veilig. Het Rode Leger staat niet meer ver van de Wolfsschanze. Er worden voorbereidingen getroffen om het hoofdkwartier te vernietigen.

Daarom neemt de Führer zijn intrek in zijn ambtswoning in de Berlijnse Rijkskanselarij, waar hij de voorbije jaren maar sporadisch geweest is. Door het Sovjetoffensief ligt Berlijn nu op minder dan 500 km van het front. Zijn aanwezigheid in Berlijn blijft geheim. Hij heeft zich niet in het openbaar laten zien.