19 tot 25 februari 1945: Amerikanen landen op Iwo Jima

Bovenstaande foto is – althans voor de Amerikanen – zowat de bekendste foto van de hele oorlog. Ze toont hoe zes mariniers de Amerikaanse vlag hijsen op het hoogste punt van Iwo Jima. De afbeelding werd meteen wereldberoemd en de fotograaf, Joe Rosenthal van Associated Press, kreeg er dat jaar een Pulitzerprijs voor.

Wel was het niet de eerste vlag die daar op 23 februari werd gehesen. De foto is die van een andere – grotere - vlag, die dezelfde dag nog de eerste verving. Door een misverstand werd Rosenthal er later ten onrechte van beschuldigd de opname in scène te hebben gezet.

Drie van de gefotografeerde mariniers sneuvelden in de dagen daarop. De drie die het overleefden, werden in april 1945 in het Witte Huis gedecoreerd.