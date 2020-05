2 mei 1945: de Slag om Berlijn is voorbij

De oorlog in Italië is voorbij. Om 14 uur is de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse legers in Italië ingegaan. Ook het daarmee verbonden Italiaanse fascistische leger geeft zich over.

De capitulatie was drie dagen geleden toegezegd door twee Duitse officieren in het geallieerde hoofdkwartier in Caserta, maar tot het laatst was er twijfel of ze van kracht zou worden. Eerst slaagden de Duitse onderhandelaars er niet in terug te keren naar het Duitse hoofdkwartier in Bolzano, in de Alpen. Daarvoor moesten ze door Zwitserland reizen.