2 tot 8 oktober 1944: Aanval op de Scheldemonding

Deze "Gutt-operatie" heeft tot doel de inflatie in toom te houden, want er is te veel geld in omloop voor de beschikbare goederen. Ook hoopt men zo gemakke­lijker oorlogswinsten op te sporen.

De operatie was al in Londen door Gutt voorbereid. De nieuwe bankbiljetten – samen zo’n 25 miljard frank waard - zijn in het grootste geheim in Groot-Brittannië gedrukt. Het transport van de 2,5 ton papiergeld naar België – met vliegtuigen en met schepen en vrachtwagens vanuit de haven van Cherbourg – was niet eenvoudig om geregeld te krijgen bij het geallieerde hoofdkwartier.