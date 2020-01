22 tot 28 januari 1945: Duitse burgers in Oost-Pruisen slaan massaal op de vlucht

De nazipropaganda had al lang gewaarschuwd voor het gevaar van de “bolsjewistische horden”. Dat lijkt nu waarheid te worden. In de veroverde steden en dorpen is er sprake van moorden, plunderingen, brandstichting en verkrachtingen. Iedere Duitser in uniform – zelfs van de post of de brandweer – kan ter plekke worden neergeschoten. Voor kaderleden van de nazipartij is er geen genade.