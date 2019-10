23 tot 29 oktober 1944: zeer zware zeeslag leidt tot Japanse nederlaag

In deze reeks geven we een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog, deze week van 23 tot 29 oktober 1944. Nabij de Filipijnen vechten Amerikanen en Japanners de zwaarste zeeslag ooit uit, waarbij voor het eerst kamikazes optreden. En de geallieerden breken nu ook door in Zuid-Beveland.