25 tot 31 december 1944: generaal Patton redt Bastenaken

Veel van de belegerde para's dachten dat ze Kerstmis niet zouden overleven. Maar hun geïmproviseerde verdedigingswerken hebben standgehouden. De 101ste Luchtlandingsdivisie onder generaal McAuliffe werd gesterkt door de hoop dat de tanks van Pattons leger niet ver meer waren.

In de kerstnacht ondergingen de belegerde Amerikaanse militairen en Belgische burgers een luchtaanval. Een verrassing, want het is voor het eerst dat de Duitsers vliegtuigen in de Ardennen inzetten. Het hoofdkwartier van McAuliffe werd getroffen, net als een gebouw waar een veldhospitaal was ingericht en dat in brand vloog. Een Belgische verpleegster kwam om, net als 25 zwaargewonde Amerikanen die in hun bed verbrand raakten.