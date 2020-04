25 tot 31 maart 1945: eindoffensief in het westen begonnen

Op 25 maart is de burgemeester van de Duitse grensstad Aken, Franz Oppenhoff, vermoord. Hij was vijf maanden eerder door de Amerikaanse bezettingsmacht in die functie benoemd.

Oppenhoff (42) was advocaat en een militante katholiek. Hij had onder het Derde Rijk altijd geweigerd lid van de nazipartij te worden en was meermaals opgetreden als verdediger van geestelijken en katholieke instellingen die last hadden met het regime.