26 februari tot 3 maart 1945: Amerikanen stoten door naar de Rijn

Als laatste van Hitlers vroegere bondgenoten heeft Finland op 3 maart de oorlog aan Duitsland verklaard. Eerder hadden al Italië, Roemenië en Bulgarije van kamp gewisseld, net als de anti-Duitse regering die de Sovjets in Hongarije geïnstalleerd hebben.

Toen Finland in september 1944 een wapenstilstand met de geallieerden sloot, had de Finse president Mannerheim in een brief aan Hitler beloofd dat hij nooit de wapens “die u zo welwillend aan ons hebt geleverd” tegen Duitsers zou gebruiken. Pure retoriek, want al snel kwam het tot gevechten tussen het Finse leger en de 200.000 Duitse troepen die in het noorden van Finland gelegerd waren.