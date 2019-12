27 november tot 3 december 1944: de Antwerpse haven is weer in gebruik

Op 27 november is in het plaatsje Fauld, nabij Burton-on-Trent in het centrum van Engeland, een munitiedepot van de Royal Air Force ontploft.

Bijna 4000 ton explosief materiaal ontplofte in onderaardse galerijen over een oppervlakte van 1,7 hectare. Daaronder veel zware bommen, maar ook zo’n half miljard geweerpatronen. Op een of andere wijze ontplofte een bom per ongeluk waarna de luchtverplaatsing de rest deed springen.