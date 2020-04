30 april 1945: Hitler pleegt zelfmoord in ondergrondse bunker

Deze namiddag heeft Adolf Hitler een einde gemaakt aan zijn leven. Dat gebeurde in de ondergrondse bunker bij de Rijkskanselarij in Berlijn, die hij de laatste dagen niet meer verlaten heeft. Zijn dood is niet bekendgemaakt.

Dit is mogelijk de laatste foto van Hitler. Hij bekijkt de schade in de door bombardementen getroffen Rijkskanselarij in april 1945. Links van hem zijn persoonlijke assistent Julius Schaub. Schaub was enkele dagen voor zijn dood vertrokken om Hitlers persoonlijke papieren in München en op de Obersalzberg te vernietigen. Foto boven: de Rijkskanselarij in Berlijn met vooraan links de ingang van de ondergrondse bunker.