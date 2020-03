4 tot 10 maart 1945: Amerikanen krijgen Rijnbrug in handen, dodelijkste bombardement uit de geschiedenis

In Roemenië heeft Petru Groza een nieuwe regering gevormd. Hij is een politicus afkomstig uit Transsylvanië en speelde een rol in de aanhechting van Transsylvanië bij Roemenië na de Eerste Wereldoorlog. Daarna was hij actief in organisaties die opkomen voor de boerenbelangen.

Groza is de leider van het Nationaal-Democratisch Front, een alliantie van antifascistische organisaties, die gevormd is na het einde van de dictatuur van maarschalk Antonescu in oktober 1944. De communistische partij speelt hierin een belangrijke rol, hoewel die partij tot 1944 maar weinig betekende in Roemenië.



De nieuwe regering van Groza bestaat dan ook uit ministers die de communisten gunstig gezind zijn. De communisten zelf krijgen belangrijke portefeuilles zoals Binnenlandse Zaken en Defensie.