5 tot 11 februari 1945: top van de Grote Drie eindigt in optimistische sfeer

Over de toekomst van de landen in Oost­- en Midden-Europa is in Jalta een ver­klaring opgesteld waarin staat dat daar vrije verkiezingen moeten komen. Maar het is de Sovjet-Unie, die deze landen nu bezet, die de verkiezingen moet organi­seren. De Britse premier Churchill is daar niet gerust in.

Over Polen is beslist dat de aldaar door Moskou ingestelde regering zal worden “gereorganiseerd” zodat ook leden van de "oude" Poolse regering in Londen eraan kunnen deelnemen.

De oostelijke delen van het vooroorlogse Polen gaan naar de Sovjet-Unie. Polen zal schadeloos worden gesteld met stukken van Duitsland. De precieze grenzen zullen later worden afgebakend.