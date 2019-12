75 jaar geleden: beddenlakens redden Amerikaanse levens in de Ardennen

In december 1944 stond majoor John Hanlon aan het hoofd van het 1e bataljon van het 502e Amerikaanse Regiment Parachutisten. Dit vormde een onderdeel van de 101e Amerikaanse Luchtlandingsdivisie, die na de zware gevechten bij Arnhem rust nam in de omgeving van Reims, in Frankrijk.

In de avond van 17 december kreeg de divisie bevel om meteen te vertrekken naar het noorden. Het ging niet om luchtlandingen (het weer was daarvoor ongeschikt), de paratroepen moesten met vrachtwagens worden vervoerd. Het bevel was in allerijl gegeven als reactie op de Duitse aanval in de Ardennen. De “101 Airborne” moest dringend de verdediging rond de stad Bastogne gaan versterken, terwijl een Duits pantserleger snel naderde.