75 jaar geleden: Antwerpen leeft in angst door terreur van "vliegende bommen"

V1’s en V2’s bij elkaar opgeteld vielen er meer dan 3.700 springtuigen op het arrondissement Antwerpen. Over het aantal slachtoffers verschillen de bronnen van mening. Overleden militairen en burgers werden apart geteld en eindigden in verschillende statistieken. 4.000 doden lijkt een aannemelijk cijfer.

De episode van de ‘vliegende bommen’ behoort tot de straffe stadsverhalen waarvan bijna elke Antwerpse familie haar eigen versie heeft of had. Elke stoep, elke vensterbank, elke huiskamer, elke vierkante centimeter van de stad was van de ene op de andere dag een doelwit geworden... En toch ging het leven in de stad ‘gewoon’ door.