75 jaar geleden: discussie barst los over economische collaboratie, moet die hard of mild aangepakt worden?

De Galopin-doctrine was voor het eerst geformuleerd op 15 juli 1940, maar werd in de loop van de bezetting verder uitgewerkt en verfijnd, ook juridisch. In 1941 schoof het comité het concept ‘noodtoestand’ naar voor om productie voor Duitsland onder bepaalde voorwaarden aanvaardbaar te maken. Noodtoestand betekent dat gekozen wordt tussen twee kwaden : in dit geval artikel 115 van het strafwetboek overtreden om de productie te handhaven in het belang van de voedselbevoorrading en om verplichte tewerkstelling in Duitsland te vermijden. In een dergelijke situatie kon het beroep op de noodtoestand bestraffing beletten. Noodtoestand bestond echter niet in het Belgisch strafrecht in 1940. De besluitwet van 25 mei 1945 voert het in een aantal gevallen in voor economische collaboratie. In zijn circulaire interpreteert Ganshof de toepassing ervan echter restrictief : enkel als aan zeer specifieke voorwaarden is voldaan kan de noodtoestand worden ingeroepen.