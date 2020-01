75 jaar geleden: de geboorte van onze sociale zekerheid

Voor de socialistische partij, die verzwakt uit de oorlog is gekomen, is de sociale zekerheid een prioriteit. Het Belgisch socialisme heeft een traditie om vooral in te zetten op directe sociale verbeteringen. Een snelle invoering van de sociale zekerheid komt de concurrentiepositie met de Communistische Partij ten goede, die veel minder ervaring heeft met sociale verzekeringen.

Dit maakt begrijpelijk waarom de sociale zekerheid een politieke prioriteit is van de pragmaticus Van Acker, die overigens al met de materie bezig is in de jaren 1930 en als minister van Arbeid en Sociale Voorzorg in 1944 de sleutel in handen heeft om de hervorming gestalte te geven. Bovendien wordt Henri Fuss, die betrokken was geweest bij de onderhandelingen over het Sociaal Pact, na de bevrijding de hoogste ambtenaar op het ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. Fuss houdt de pen vast bij de redactie van de wettekst en kan direct terugkoppelen naar zijn collega-onderhandelaars van het Pact wanneer technische knopen moeten worden doorgehakt.

