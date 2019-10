75 jaar geleden: de Gutt-operatie tegen de inflatie en de oorlogswinsten

De operatie gaat concreet als volgt in zijn werk. Iedereen moet bij daartoe gemachtigde banken of bij de postkantoren zijn geld inwisselen. Per gezinslid wordt maximum 2000 frank in nieuwe biljetten uitgekeerd. De rest komt op een geblokkeerde rekening. Bestaande rekeningen worden eveneens geblokkeerd. Pas einde oktober kan maximum 3000 frank per gezinslid in biljetten worden omgezet. Voor ondernemers gelden specifieke regels, bijvoorbeeld om de lonen te kunnen betalen (wat in die tijd nog meestal in cash gebeurt).

Het gevolg van de operatie is dat er veel minder geld in omloop is, wat de kans op inflatie moet doen afnemen. De tegoeden op de rekeningen worden voor 60% omgezet in een verplichte staatslening die aanvankelijk pas na 40 jaar (in 1984 dus) zou worden terugbetaald; uiteindelijk wordt de operatie afgerond in 1971. De overige 40% zouden eerder, maar geleidelijk worden vrijgemaakt. Voor spaartegoeden, effecten, goud en deviezen geldt een aangifteplicht. Wat niet is aangegeven, kan later niet meer gebruikt of verhandeld worden.