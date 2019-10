75 jaar geleden: de Joodse kinderen, de toekomst na de Holocaust

Veel kinderen hebben bij de bevrijding in september 1944 en nog vele maanden daarna geen nieuws over hun ouders. Is het dan in het belang van het kind om bij zijn pleeggezin te blijven of is het belangrijker dat het kind zo snel mogelijk in een Joodse omgeving terechtkomt, ook al is dat een weeshuis?

Deze en andere vragen leiden in het eerste jaar na de bevrijding tot heftige discussies, niet alleen tussen de Joodse gemeenschap en de niet-Joodse redders, maar ook heel fel binnen de Joodse gemeenschap zelf, omdat het opnieuw gaat over de toekomst van het Joodse volk en hoe Joods leven er zal uitzien na de Shoah.

Vooral heel religieuze en heel zionistische joden menen dat, wat er ook met de ouders gebeurd is, in leven of niet, men de kinderen in elk geval zo snel mogelijk moet terugbrengen naar een Joods milieu. Zij keren zich ook tegen de christelijke bekeringen, want sommige kinderen zijn tijdens de oorlog gedoopt en ook na de bevrijding is nog sprake van het "redden van zieltjes". Anderen vinden het beter te wachten op nieuws over de ouders, vooraleer de kinderen opnieuw weg te halen uit een voor hen vertrouwde omgeving.