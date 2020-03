75 jaar geleden: de loge "Liberté Chérie", een licht in de duisternis en gruwel van Nacht und Nebel

In het noordwesten van Duitsland, ongeveer 25 kilometer van de Nederlandse grens, was reeds in 1933 een kamp opgericht om politieke gevangenen in onder te brengen: Esterwegen. Dit kamp werd in het Nacht und Nebel-systeem gebruikt als doorgangskamp. De NN-gevangenen werden van hieruit naar Natzweiler-Struthof (Elzas) of Gross-Rosen (Silezië) overgebracht. In al deze kampen werden de gevangenen uiterst slecht behandeld. En in Natzweiler-Struthof en Gross-Rosen dienden ze slavenarbeid uit te voeren tot ze omkwamen door uitputting of ziekte.

In de loop van de herfst van 1943 komen in Esterwegen op verschillende tijdstippen een aantal Belgische vrijmetselaars aan. De meesten van hen komen toevallig in dezelfde barak terecht: barak 6. Zij komen uit verschillende verzetsgroepen en hebben enkel als gemeenschappelijk kenmerk dat ze vrijmetselaars zijn.