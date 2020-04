75 jaar geleden - "Hij toonde mij de ovens": de ontdekking van Hadamar, waar Duitsland zijn eigen kinderen vermoordde

De Amerikaanse soldaat George Jaeger is zich met enkele collega’s in een Belgische schuur aan het verstrooien als een onderluitenant zich meldt. Hij is op zoek naar ‘private Jaeger’, die als vertaler-tolk wordt toegewezen aan de Fifth Corps War Crimes Unit. Zijn voorganger blijkt overleden te zijn nadat hij op een landmijn is gestapt.

Jaeger, is daarmee de jongste van een vier man sterke eenheid die net achter de frontlijn speurt naar bewijzen van oorlogsmisdaden. Hij is geboren in Wenen in 1926, halfjoods en is met de Kindertransporten kunnen ontsnappen naar Engeland en uiteindelijk naar Amerika. Zijn grootste ontdekking doet hij op een zondag eind maart 1945.