75 jaar geleden: Felle gevechten in de hel van Bastogne

In 1944 is Bastogne niet meer dan een slaperig stadje met zo’n 4.000 inwoners. Maar voor de Duitse planners van het grote tegenoffensief op het westelijk front, dat van start zal gaan op 16 december 1944, is van meet af duidelijk dat het kruispunt van zeven wegen in de wouden van de Ardennen van cruciaal belang zal zijn.

Voor het 5. Panzerarmee van Hasso von Manteuffel en zijn speerpunt, de Panzer-Lehr-Division onder leiding van Fritz Bayerlein, is Bastogne na de start van het tegenoffensief onmiddellijk het hoofddoel. Als de Duitse troepen niet snel het verkeersknooppunt in handen hebben, dan dreigt hun bliksemcampagne richting Maas en de haven van Antwerpen hopeloos stoom te verliezen.

Dat mag in geen geval gebeuren, want Duits succes hangt volledig af van het verrassingseffect dat de sterke geallieerde legers, uitgerust door het onklopbare industriële apparaat van de VS, niet de minste tijd mag gunnen om te hergroeperen na de initiële aanval. Als Bastogne in handen blijft van de geallieerden, zo voorspelt Bayerleins korpscommandant, "dan zal die stad altijd een zweer blijven" in de vitale Duitse zuidflank.