Mythes en misvattingen van de Tweede Wereldoorlog : Erwin Rommel, de grootste Duitse generaal?

Er is geen twijfel dat hij Hitler aanvankelijk bewonderde. Die bewondering kreeg knauwen toen Hitler zich als opperbevelhebber steeds onredelijker begon te gedragen. Na de nederlaag bij El Alamein eiste Hitler dat zijn troepen in Afrika zouden standhouden zonder te wijken. Rommel lapte dat bevel aan zijn laars en trok zich 3000 km terug, tot in Tunesië. Sindsdien waren hij en Hitler het voortdurend oneens. Maar zeker na de landing in Normandië vond hij het onaanvaardbaar en onbegrijpelijk dat Hitler de oorlog nog wilde voortzetten.

Uiteindelijk werd hij op 14 oktober 1944 gedwongen gif in te nemen omdat hij aan het complot tegen Hitler zou hebben meegedaan. In hoeverre hij daarin echt betrokken is geweest, blijft omstreden. Vast staat dat de samenzweerders Rommel voor hun zaak wilden winnen en dat enkele officieren, in de eerste plaats zijn rechterhand generaal Hans Speidel, hem benaderd hebben. Rommel zou aanvaard hebben, maar had bezwaren tegen het plan om Hitler te vermoorden. Met de bomaanslag van 20 juli 1944 had hij dan ook niets te maken.

Na de oorlog zou Speidel de eerste opperbevelhebber worden van het nieuwe West-Duitse leger, de Bundeswehr. Speidel deed zijn best om Rommels rol in het verzet tegen Hitler belangrijk te maken en zo zijn troepen een voorbeeld van de “goede” Duitse generaal te geven. Het nieuwe, democratische Duitse leger had daar dringend behoefte aan…