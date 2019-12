Zowel in het oosten als het westen hadden de geallieerden de Duitse grens overschreden, maar door de zeer felle Duitse tegenstand waren ze niet ver geraakt. Aan het Westfront was Aken de enige grote Duitse stad in geallieerde handen. De geallieerden maakten ondertussen enkele zware fouten, zoals de aanval bij Arnhem, wat de Duitse legerleiding natuurlijk had opgemerkt.

Ook het Oostfront was tot stilstand gekomen, behalve in Hongarije, waar de Sovjets Boedapest bedreigden. Zelfs Warschau was nog altijd niet bevrijd. Het Rode Leger leek op adem te moeten komen van de enorme inspanningen van de voorgaande maanden.

Intussen werkte de Duitse wapenindustrie op volle toeren en moesten er honderdduizenden Duitsers extra naar het leger. De nazi’s eisten steeds meer mannen op die waren vrijgesteld omdat ze in de industrie of elders werkten. Bovendien werden marine- en luchtmachttroepen opgeleid voor gevechten te land. In korte tijd waren er dertig nieuwe infanteriedivisies, plus heel wat bijkomende pantsertroepen.