75 jaar geleden: vrijwillig hongeren voor de wetenschap

Een wat akelig neveneffect is dat alle mannen briljante, onnatuurlijk wit uitziende ogen krijgen naarmate de bloedvaten in hun ogen krimpen. Naarmate ze meer vel over been worden, wordt het ook moeilijk voor hen om lang te blijven zitten want hun beenderen schuren pijnlijk tegen de stoel. Vreemd genoeg vinden de mannen van zichzelf niet dat ze te mager zijn, integendeel, ze beginnen te denken dat iedereen anders te dik is. Een houding die onderzoekers later ook bij anorexiapatiënten terugvinden.