75 jaar geleden: krijgsgevangenen brengen vrouwen uit het dodenkamp Ravensbrück naar de vrijheid

Op Pasen, 1 april 1945, krijgen de Franse gevangenen in het concentratiekamp van Ravensbrück opdracht om zich de volgende ochtend te melden voor een inspectie. De vrouwen raken het niet eens wat dit wel te betekenen kan hebben. Enkelen hopen dat de vrijheid nakend is, maar de meerderheid vreest dat de dood - altijd en alomtegenwoordig in het kamp - nu ook voor hen wel zeer nabij is.

Het kamp van Ravensbrück wordt in 1939 geopend en is van in het begin alleen bestemd om vrouwen op te sluiten. Bijna 130.000 vrouwen trekken tussen 1939 en 1945 door de poorten van het kamp. Zeker 30.000 komen om het leven, door ziekte en koude, zijn uitgehongerd, geslagen, neergeschoten, opgehangen, vergast of hebben zich "gewoon" doodgewerkt.