75 jaar geleden: Brutale oorlogsmisdaden tijdens de Slag om de Ardennen

Dit is een bijdrage van Peter Schrijvers. Hij doceerde aan universiteiten in Australië, de VS en Zwitserland. Hij is momenteel historisch adviseur voor Liberation Garden, het nieuwe bevrijdingsmuseum dat zijn deuren opent in Leopoldsburg in 2021. Hij is auteur van zes boeken over de Tweede Wereldoorlog, waaronder Bastogne: De grootste slag om de Ardennen. Eindredactie en illustratie: Jan Ouvry.