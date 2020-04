75 jaar geleden: concentratiekamp Sachsenhausen overleven of de triomf van de wil

Van de 33.000 uitgehongerde kampbewoners die worden voortgedreven in groepen van 500, met elk twintig bewakers, sterven er op twaalf dagen 6.000. Neergeknald, zelfmoord, volledig uitgeput. In het Belower Wald, ongeveer halfweg, wordt enkele dagen halt gehouden, in ijsregen en vorst. Ze eten schors, drinken gesmolten sneeuw of beekwater – hopend om een ploeg van het Zweedse Rode Kruis tegen te komen dat her en der voedselpakketten aan het uitdelen is het neutrale Zweden kan en mag dat).

De snelle opmars van de geallieerden steekt een stokje voor de uitroeiing: vlak voor Schwerin, in Crivitz, ontmoetten Britten en Amerkanen en Russen elkaar, de weg naar de zee is afgesneden. De SS-ers laten het konvooi in de steek. “Bij het ochtendgloren waren ze allemaal verdwenen. Vrijdag 4 mei: de Vrijheid !”, juicht Peeters, “Te Deum laudamus”. Zijn groep komt aanvankelijk terecht bij het Rode Leger, maar als hij hoort dat die hem via Odessa terug naar huis willen brengen, kan hij naar de Amerikaanse kant oversteken.