75 jaar geleden: treinen van de dood en van het leven

Voor Cesar Van Renne is het die 8 april 1945 bijna te laat. Hij is zonder veel nadenken terechtgekomen in een groep gevangenen die klaar staat op de appelplaats om uit Buchenwald te vertrekken; de nazi’s willen het kamp volledig evacueren nu de geallieerden naderen. Zijn boezemvriend Julien Colle, van wie hij normaal onafscheidelijk is, heeft hij even uit het oog verloren.

De twee Gentenaars kennen elkaar al van voor ze in mei 1944 omwille van hun verzetsactiviteiten in het kamp terecht kwamen en vormen een bijzonder duo. Cesar is een diepgelovig katholiek, Julien een vrijzinnige en een sympathieke sjoemelaar die er door zijn handigheidjes al meermaals in geslaagd is hen uit moeilijke situaties in het kamp te redden.